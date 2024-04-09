Москва, 9 апреля, 2024, 14:19 — ИА Регнум. С первых дней вооружённого переворота в Киеве в 2014 году Запад был заинтересован в затягивании конфликта на территории Украины. Об этом 9 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко, комментируя слова американского обозревателя Дэнни Хайфона о том, что союзники Киева искусственно затягивают конфликт, поскольку поражение коллективного Запада на Украине будет иметь для него катастрофические политические последствия.

Валерий Мельников/РИА Новости

Как отметил Онуфриенко, в России говорят о том, что Западу выгоден конфликт на Украине ещё с момента вооружённого переворота в Киеве в 2014 году.

Он напомнил, что в 2014 году и. о. президента Украины Александр Турчинов получил западную помощь и начал так называемую «антитеррористическую операцию (АТО), отправив войска в Донбасс. С тех пор принципиально ничего не изменилось. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины, подписанные в 2015 году, заключались лишь для того, чтобы затянуть конфликт и вооружить киевский режим.

«Запад затягивает конфликт, так как понимает, что не сможет победить Россию. В случае завершения конфликта десятки государств могут уйти из-под его влияния. Сейчас эти страны «сидят на двух стульях», выжидая, какая из сторон одержит верх. Кто окажется сильнее, к тому они и примкнут. Это не самостоятельные государства, которые зачастую не могут проводить свою самостоятельную политику, и в мире таких большинство. Сейчас идёт межцивилизационная война, идёт разделение на тех, кто будет дружить с Россией, и тех, кто будет подчиняться Западу», — заявил эксперт.

Он отметил, что Запад также стремится оставить России максимально разорённые земли с обескровленным населением и это он может сделать за относительно небольшие деньги. Именно по этой причине, а вовсе не с каким-то внутренним конфликтом связано то, что США не выделяют деньги киевскому режиму. Демократы с республиканцами давно могли бы договориться, у них нет принципиальных разногласий. Они могли бы ужесточить пропуск мигрантов на границе с Мексикой, и вопрос был бы решён, но они этого не делают, поскольку их и так всё устраивает, пояснил Онуфриенко.

По его словам, помимо этого, США вынуждают европейцев тратить деньги на поддержку киевского режима. В результате из Европы поставляется много оружия на Украину. И американцев это также устраивает, поскольку США отправляют в Европу вооружение по бешеным ценам. США зарабатывают на этом, поэтому убеждают европейские страны в необходимости вооружиться из-за якобы грядущей войны с Россией. ЕС и США такая ситуация максимально устроит, даже если этот конфликт будет длиться вечно, добавил военный эксперт.

Как передавало ИА Регнум, полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение о том, что Украина может лишиться части своих территорий, особенно под ударом Одесса и Харьков, которые вполне могут отойти России.

Дуглас Макгрегор пояснил, что у России никогда не было цели получить всю территорию Украины. По его словам, российский лидер Владимир Путин ожидал от Запада проявления благоразумия и отказа от идеи включения этой страны в состав НАТО. Полковник также заявил, что российские военные «движутся вперёд».

По словам одного из украинских офицеров, Украина проигрывает в конфликте с Россией, в случае уменьшения объёмов западной помощи Киеву грозит «крышка в течение одного года».

Американское агентство Bloomberg 3 апреля сообщило, что Киев с союзниками проигрывают России по производству снарядов. По словам авторов публикации, российские военные выпускают в семь раз больше снарядов, чем ВСУ, что в два раза выше показателя на конец января.

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос 2 апреля написал, что армия России быстро уничтожает поставленную Западом Киеву технику в зоне конфликта на Украине. По его словам, Киев осознаёт безысходность положения, однако не может ничего изменить, так как его западные союзники требуют продолжения боевых действий.

18 марта норвежский портал Steigan опубликовал статью, в которой говорилось, что западные страны всё ещё отказываются признавать то, что Киев уже проиграл в противостоянии с Россией. Авторы публикации также выразили мнение о том, что прямое вмешательство НАТО в конфликт может привести к опасной эскалации ситуации.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона по-прежнему готова к переговорам по Украине, но они должны быть основаны на реальности. Глава государства подчеркнул, что Россия не отказывалась от процесса переговоров.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев последовательно отказывается от переговоров, СВО будет продолжена.