Бразилиа, 3 апреля, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России очень быстро уничтожают поставленные Западом Киеву оружие и бронетехнику в зоне конфликта на Украине. Об этом 2 апреля написал бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

Как отметил эксперт, устаревшее западное оружие не сможет помочь Киеву переломить ход конфликта в свою пользу.

«На самом деле большая часть этого вооружения долго не находится на поле боя, поскольку его быстро уничтожают российские военные точными ударами артиллерии», — написал он.

По словам обозревателя, киевские власти осознают безысходность положения украинской армии, однако не могут здесь ничего изменить, потому что западные союзники Киева требуют продолжать бои.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля французский экс-дипломат Жерар Аро признал, что Украина может проиграть в конфликте с Россией при отсутствии поддержки со стороны Запада. По его мнению, Запад допустил ошибку, уверив себя в том, что ВСУ могут переломить ход конфликта.

Агентство Bloomberg 3 апреля написало, что Киев с союзниками проигрывают России по производству снарядов. Ряд западных чиновников заявил изданию, что они опасаются прорыва обороны ВСУ в ходе возможного наступления армии России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поддержка западными странами Украины приведёт только к истощению ресурсов и их вовлечённости в конфликт. Он уточнил, что эта позиция никоим образом не поможет изменить ход событий.