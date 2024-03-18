Осло, 18 марта, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Западные страны всё ещё отказываются признавать, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией. Такое мнение 15 марта высказали обозреватели норвежского портала Steigan.

David Young/dpa/Global Look Press

«На Западе немало тех, кто до сих пор отказывается взглянуть правде в глаза: США, НАТО и Украина проиграли», — написали они.

По словам авторов, за два года конфликта ситуация для Киева стала только хуже, так как он потерял территории и бойцов, а военная поддержка Запада ведёт лишь к затягиванию конфликта и гораздо большим потерям.

При этом прямое вмешательство НАТО в конфликт может стать причиной опасной эскалации ситуации, отметили обозреватели.

«Существует лишь один достойный вариант: прекратить поставки вооружения и созвать нейтральных переговорщиков о мире», — предложило издание.

По мнению обозревателей, такой вариант развития событий спасёт тысячи жизней и предотвратит полный крах Украины как государства.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта корреспондент американского телеканала Fox News Бенджамин Холл заявил, что Украина никогда не сумеет занять освобождённые Россией территории. По его мнению, в какой-то момент должно появиться соглашение о прекращении огня, а в случае выделения США 60 млрд долларов Киеву это будет последний пакет американской помощи Украине.

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор 2 марта заявил, что Киев потеряет контроль над Харьковом и Одессой при наступлении российской армии. По словам эксперта, российским военным придётся идти дальше на запад Украины в случае, если украинское руководство и его союзники не захотят вести переговоры.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 февраля заявил, что четыре области Украины, корме уже воссоединившихся с Россией регионов, исторически являются «абсолютной Россией». По его словам, это Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Также Сальдо отметил, что с Россией неразрывно связаны Сумская, Черниговская, Полтавская, Кировоградская и Черкасская области, а Киев — это мать городов русских, притом что к Киевской области плотно прилегают Житомирская и Винницкая.