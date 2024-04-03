Вашингтон, 3 апреля, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Украина и её союзники проигрывают России по производству снарядов, сообщило 3 апреля американское агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновников из стран, поддерживающих киевский режим.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Российские войска сейчас выпускают в семь раз больше снарядов, чем их противники. Это более чем вдвое превышает показатель на конец января», — заявил журналистам один из чиновников.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила изданию, что оборонные предприятия в России работают в три смены, а запасы на Украине быстро кончаются. Она подчеркнула, что без достаточной помощи Запада киевский режим не сможет победить.

По оценкам минобороны Эстонии, в 2024 году Россия произведёт около 4,5 млн снарядов, а ЕС планирует выпустить 1,4 млн, отметило агентство.

Ряд чиновников также на условиях анонимности сообщили, что союзники Украины опасаются прорыва её обороны в ходе предполагаемого наступления России. По их данным, дефицит снарядов в ВСУ привёл к тому, что некоторые их орудия в день делают только один выстрел. Союзники пытаются найти способы поставлять Киеву больше снарядов, но пока непонятно, получится ли это сделать в ближайшее время.

Газета Politico 3 апреля сообщила, что украинские высокопоставленные офицеры рассказали о тяжёлом положении ВСУ. По их оценке, если российская армия нанесёт сконцентрированный удар на одном направлении, фронт рухнет.

Военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с ИА Регнум отметил, что западные СМИ, освещая ход СВО, продемонстрировали зависимость от политической конъюнктуры, поэтому не стоит им безоговорочно верить. Эксперт отметил, что российская армия успешно действует на фронте, минимизируя потери. При нанесении сильного удара на одном направлении будет высокий риск больших потерь, что показало провалившееся масштабное контрнаступление ВСУ, добавил он.