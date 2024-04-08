Киев, 8 апреля, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Украина проигрывает в конфликте с Россией, в случае уменьшения объёмов западной помощи Киеву грозит «крышка в течение одного года», заявил командующий взводом ВСУ, слова которого приводит журнал New Yorker.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы проигрываем. Не стремительно, но стабильно», — сказал изданию неназванный украинский офицер.

По его мнению, если объём западной помощи уменьшится, Киев ждёт «крышка в течение одного года».

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля американское агентство Bloomberg написало, что Киев с союзниками проигрывают России по производству снарядов. По словам авторов публикации, российские военные выпускают в семь раз больше снарядов, чем ВСУ, что в два раза выше показателя на конец января.

Аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос 2 апреля написал, что армия России быстро уничтожает поставленную Западом Киеву технику в зоне конфликта на Украине. По его словам, Киев осознаёт безысходность положения, однако не может ничего изменить, так как его западные союзники требуют продолжения боевых действий.

18 марта норвежский портал Steigan опубликовал статью, в которой говорилось, что западные страны всё ещё отказываются признавать то, что Киев уже проиграл в противостоянии с Россией. Авторы публикации также выразили мнение о том, что прямое вмешательство НАТО в конфликт может привести к опасной эскалации ситуации.

29 марта обозреватель газеты The Standard Роберт Фокс предположил, что ВСУ могут потерпеть поражение уже через несколько месяцев. Журналист пояснил, что украинская армия истощена, а Запад стал менее охотно поддерживать Украину. Помимо этого, ряд стран желает поскорее завершить конфликт с помощью переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поддержка Западом Украины приведёт только к истощению ресурсов и их вовлечённости в конфликт. Представитель Кремля подчеркнул, что эта позиция никак не поможет изменить ход событий.