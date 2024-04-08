Вашингтон, 9 апреля, 2024, 00:40 — ИА Регнум. Украина может лишиться части своих территорий, особенно под ударом Одесса и Харьков, которые вполне могут отойти России. Такое предположение высказал полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор 8 апреля в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор

«Русские в конце концов начертят ту карту, которую захотят. Я всё ещё полагаю, что они включат Харьков и Одессу», — сказал военный эксперт.

Дуглас Макгрегор пояснил, что у России никогда не было цели получить всю территорию Украины. По его словам, российский лидер Владимир Путин ожидал от Запада проявления благоразумия и отказа от идеи включения этой страны в состав НАТО.

Полковник также заявил, что российские военные «движутся вперёд».

«Думаю, что всё усилится, когда почва снова станет твёрдой. Мы говорим о полномасштабном наступлении по всей линии фронта «, — предположил Макгрегор.

Как сообщало ИА Регнум, Украина в течение нескольких недель сдаст Харьков России из-за неспособности украинской ПВО сопротивляться российским ударам, заявил 8 апреля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

Риттер считает, что ситуация изменилась, и Россия наносит удары планирующими бомбами по городу, уничтожая все необходимые цели.

Глава военной администрации региона Олег Синегубов в эфире телеканала «Рада» заявил, что украинские власти рассматривают вопрос об организации принудительной эвакуации семей с детьми из двух районов на севере Харьковской области.

Члены Североатлантического альянса считают, что не находятся в состоянии войны с Россией, и не хотят этого. Об этом 8 апреля на конференции в Вашингтоне заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи.