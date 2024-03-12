Москва, 12 марта, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Киевский режим последовательно отрицает возможность каких-либо переговоров об урегулировании конфликта, заявил 12 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Так он прокомментировал высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ранее заявил, что упомянутая папой римским Франциском капитуляция не принесёт Украине мира и что для возвращения мира потребуются переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, Столтенберг ранее заявил, что капитуляция Киева не принесёт мир. Он призвал Запад увеличивать помощь ВСУ, чтобы таким образом «показать» России, что та не получит желаемого на поле боя. Прии этом он призвал «сесть за стол переговоров» для обсуждения решения, при котором Украина сохранится как «независимая и суверенная нация».

Папа римский Франциск, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, ранее заявил, что сторона, явно проигрывающая в военном конфликте, должна иметь мужество «поднять белый флаг» и просить о переговорах, чтобы не увеличивать число напрасных жертв конфликта.

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