Пекин, 9 апреля, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин принял прибывшего с визитом в Пекин главу российского МИД Сергея Лаврова.

. Александр Щербак/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель КНР Си Цзиньпин

Встреча китайского лидера и министра прошла в Доме народных собраний.

Как передавало ИА Регнум, глава российского МИД 8 апреля прибыл в Пекин с официальным визитом. Лавров провёл переговоры с китайским коллегой Ван И, в ходе которых, в частности, заявил, что двусторонние отношения России и Китая благодаря лидерам стран вышли на беспрецедентный уровень.

Лавров в ходе пресс-конференции отметил, что Россия и Китай будут решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС. Глава дипведомства также добавил, что односторонние санкции — это акт запугивания, против таких мер должны выступить все страны.

Россия и Китай, подчеркнул министр, выступают решительно против односторонних санкций. Для противостояния им всем странам следует объединиться.