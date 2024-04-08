Москва, 8 апреля, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Западные и прозападные политики стараются ещё сильнее разбить исторический союз русских и украинцев. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя слова бывшего президента Украины Леонида Кучму, который ранее отказался считать русских и украинцев братьями.

«Мы были единым народом, <…> у нас один менталитет, одни понятия. Сегодняшние политики, а это в первую очередь США, пытаются разбить наш многонациональный союз и создать национальные конфликты. Это была одна из задач — разрушить единое вероисповедование, язык, культуру», — приводит слова Чепы Lenta.ru.

Депутат отметил, что большинство жителей Украины всегда говорили по-русски, включая главу киевского режима Владимира Зеленского, который, будучи артистом, разговаривал на русском языке. По словам Чепы, со временем между двумя народами, несмотря на конфликты, удастся «залечить все раны».

Как передавало ИА Регнум, ранее Кучма отказался называть русских и украинцев братскими народами, а ответственность за сложные отношения возложил на Россию. При этом Кучма добавил, что Киев якобы стремился к равноправным и дружеским отношениям с Москвой.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что русские и украинцы являются одним народом.

Так, 15 февраля Путин заявил, что Москва никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ. Глава государства добавил, что абсолютное большинство людей в России и подавляющее большинство тех, кто жил на Украине, всегда считали, что это фактически одно и то же.

6 марта, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодёжи, российский лидер заверил, что объединение на духовном уровне русского и украинского народов рано или поздно случится.

Вместе с тем 1 января российский лидер заявил, что не Украина, а Запад является противником России. Он пояснил, что западные страны взращивали нынешний киевский режим, чтобы создать конфликт с Москвой и решить свои задачи руками украинцев. Кроме того, российский лидер напоминал, что именно киевский режим развязал братоубийственную войну в Донбассе. Россия же, начав СВО, пытается положить этой войне конец. Путин указал, что сегодня РФ вынуждена защищать своих людей, свои ценности и своё будущее.

Ранее 9 марта сдавшийся в плен ВС России военнослужащий 24-й бригады ВСУ Владимир Бучок рассказал, что британские психологи, которые работают с новобранцами ВСУ, готовящимися участвовать в боевых действиях, внушают, что русских надо ненавидеть, убивать, а с пленными жёстко обращаться.

В свою очередь политолог Владимир Корнилов в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что Россия и Украина в конце концов помирятся. По его словам, в конце концов Москва и Киев найдут способ мирного сосуществования и, наверное, через десятилетия поколения будут жить дружно, мирно и счастливо все вместе.