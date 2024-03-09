Москва, 9 марта, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Британские психологи, которые работают с новобранцами ВСУ, готовящимися участвовать в боевых действиях, внушают, что русских надо ненавидеть, убивать и, если кто-то из русских попал в плен, жёстко обращаться с ними, рассказал сдавшийся в плен ВС России военнослужащий 24-й бригады ВСУ Владимир Бучок.

Кадр из видео

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3872760" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пленный военнослужащий 24 бригады ВСУ Владимир Бучок

Он рассказал, что его мобилизовали, когда он ехал с учёбы домой. Автомобиль остановили на блокпосту, заставили пересесть в другую машину и отвезли в военкомат, затем, оформив документы, отправили на подготовку к боевым действиям.

Бучок рассказал, что проходил обучение в Великобритании, где показывали, как пользоваться оружием, учили навыкам оказания медицинской помощи.

«Над нами работали психологи, чтобы мы не любили русских солдат и вообще всех русских, чтобы мы их убивали и жёстко к ним относились, если взяли их в плен», — сообщил Бучок.

Поступив в свою бригаду, он увидел, что у бойцов очень низкий моральный дух, командиры заставляли подчинённых заниматься мародерством. Экипироваться пришлось за свои деньги. Выданные в Британии бронежилеты можно было проткнуть ножом, каски тоже были учебные.

«Командование нас заставляло ходить по жилым домам, выносить мебель, унитазы и всё приносить на их командные пункты или туда, где они живут. В холодное время дрова для обогрева мы добывали тоже в жилых домах, вытаскивали мебель, пускали её на дрова, чтобы бойцы или командные пункты могли себя обогреть», — рассказал Бучок.

Он попал в плен, когда российские военные пошли на штурм. Бучок как радист находился в блиндаже. Когда выстрелы прекратились, он вышел и увидел, что его сослуживцев нет. Военный понял, что свои бросили его и убежали, не предупредив его об отступлении. Он решил добровольно сдаться в плен.

«Когда я сидел на рации, я докладывал, что нас начинают штурмовать. Наше командование говорило никуда не отступать, стоять до конца, до последнего бойца», — сообщил Бучок.

Он рассказал, что в плену у российской армии с ним обращаются хорошо. Бучок призвал украинцев прятаться от мобилизации и не идти на фронт.

Как сообщало ИА Регнум, украинский пленный Александр Гуприн, попавший в плен к российским военным, рассказал 7 марта, как издеваются в ВСУ над мобилизованными. Командиры на учебных базах называли мобилизованных скотами, в качестве наказания привязывали человека к дереву и так могли продержать целый день. Жить мобилизованным приходится в сточных трубах, рассказал он.

Другой военнопленный Владимир Бугарь рассказал, что мобилизованных содержат в тяжёлых условиях. Когда его мобилизовали, везли на фронт как заключённых, не кормили и не давали нигде купить продукты. Военные 55 суток просидели в подвале.

Во время боевых действий командование, отступая, бросило его с сослуживцами в заброшенном саду, оставив им полторы бутылки воды и немного продовольствия. Если бы не российские военные, которым Бугарь и его сослуживец сдались в плен, они умерли бы от голода.