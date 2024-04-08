Киев, 8 апреля, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Леонид Кучма отказался называть русских и украинцев братскими народами, а ответственность за сложные отношения возложил на Росси. Его слова опубликованы на сайте политика.

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«У Украины больше нет брата. С таким братом не нужно и врага. Россия — это Каин», — заявил Кучма.

При этом Кучма считает, что Киев якобы стремился к равноправным и дружеским отношениям с Москвой.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что русские и украинцы являются одним народом.

Так, 15 февраля Путин заявил, что Москва никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ. Глава государства добавил, что абсолютное большинство людей в России и подавляющее большинство тех, кто жил на Украине, всегда считали, что это фактически одно и то же.

6 марта, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодёжи, российский лидер заверил, что объединение на духовном уровне русского и украинского народов рано или поздно случится.

1 января Владимир Путин заявил, что не Украина, а Запад является противником России. Он пояснил, что западные страны взращивали нынешний киевский режим, чтобы создать конфликт с Москвой и решить свои задачи руками украинцев. Кроме того, российский лидер напоминал, что именно киевский режим развязал братоубийственную войну в Донбассе. Россия же, начав СВО, пытается положить этой войне конец. Путин указал, что сегодня РФ вынужденна защищать своих людей, свои ценности и своё будущее.

Ранее 9 марта сдавшийся в плен ВС России военнослужащий 24-й бригады ВСУ Владимир Бучок рассказал, что британские психологи, которые работают с новобранцами ВСУ, готовящимися участвовать в боевых действиях, внушают, что русских надо ненавидеть, убивать, а с пленными жёстко обращаться.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с ИА Регнум выразил мнение, что Россия и Украина в конце концов помирятся. По его словам, в конце концов Москва и Киев найдут способ мирного сосуществования и, наверное, через десятилетия поколения будут жить дружно, мирно и счастливо все вместе.