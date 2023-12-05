Москва, 5 декабря, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Войны Франции и Германии из-за Эльзаса и Лотарингии кардинальным образом отличаются от нынешнего украинского конфликта, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Александр Кряжев / РИА Новости

Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что Россию и Украину можно примирить по примеру Германии и Франции, которые не раз воевали из-за Эльзаса и Лотарингии, но сегодня «всем абсолютно всё равно, кому принадлежат эти территории».

«Прежде всего, раз уже Явлинский вспомнил про Германию и Францию, то я хочу привести другой пример — Западная и Восточная Германии. И Россия с Украиной — это не Германия и Франция, а скорее Германия и Германия, Западная и Восточная», — объяснил Шаповалов.

Что касается противостояния немцев и французов из-за Эльзаса и Лотарингии, то, как напомнил эксперт, это история тысячелетней вражды за территории, как минимум трёх кровопролитных войн: франко-прусской, Первой и Второй мировой войн. А ещё до этого, в начале XIX века, были войны Наполеона, а до этого — Людовика XIV. Таким образом, аналогия Явлинского, по мнению Шаповалов, абсолютно неуместна, так как в случае Эльзаса и Лотарингии речь идёт о тысячелетнем соперничестве двух соседних государств, которые существовали много веков.

«В российско-украинских отношениях ничего подобного нет, так как Украина появилась в 1991 году. До этого она была неотъемлемой частью России», — сказал Шаповалов.

Что касается нынешней ситуации, то он напомнил, что есть демократически принятое решение жителей четырёх субъектов Федерации, которое было поддержано Россией на законных основаниях, в соответствии с нормами международного права.

«Кроме того, можно вспомнить современную немецкую историю. Помимо объединения ФРГ и ГДР, был референдум в Саарской земле, жители которой на референдуме решили стать частью Германии и были приняты в состав ФРГ в качестве отдельной земли», — сказал Шаповалов и заметил, что эта аналогия куда уместнее той, к которой апеллирует Явлинский.

В свою очередь, политолог Владимир Корнилов полагает, что Россия и Украина в конце концов помирятся.

«Я согласен с Явлинским. Раз уж, по его мнению, «всё равно», кому будут принадлежать эти земли, то отнесём их к России. Как минимум это касается Новороссии, Юга и Востока Украины. И тогда, по Явлинскому, мы помиримся, — иронично заметил Корнилов. — И всем будет до лампочки, кому принадлежат эти земли. Это хороший вариант, если Явлинский именно это имеет в виду. Раз не принципиально. И мы готовы принять эти земли, как Франция в своё время. Если, по Явлинскому, всё равно, кому будет принадлежать Одесса, то давайте Одессу в Россию. А Львов оставим Явлинскому, раз он там родился».

Политолог полагает, что в конце концов Россия и Украина найдут способ мирного сосуществования и, наверное, через десятилетия поколения будут жить дружно, мирно и счастливо все вместе.

«Самые заклятые враги не раз становились союзниками, друзьями. И там, на территории нынешней Украины, шли войны, в которых были задействованы и мазепинцы, и бандеровцы. Но единство культур и взглядов в конечном итоге брало верх. И сами малороссы проклинали тех, кто вверг их в этот блуд антироссийскости», — подытожил Корнилов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Явлинский призвал брать пример с того, как сумели помириться страны, ныне входящие в Европейский союз — Германия и Франция. Он напомнил, что два эти государства раньше воевали из-за спорных территорий, но сегодня обе стали частью ЕС. Явлинский напомнил, что так не получилось больше ни у кого. Ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. Поэтому пример надо брать с Европы.

До этого появилась информация, что британские дипломаты готовятся заставить Киев пойти на переговоры с Россией для завершения конфликта, так как контрнаступление ВСУ не привело к успеху и это ставит под сомнение способность Украины победить.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет готовность к переговорам по мирному урегулированию ситуации на Украине.