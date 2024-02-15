Нижний Тагил, Свердловская область, 15 февраля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Россия никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ. Об этом 15 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле.

Рамиль Ситдиков /РИА Новости Владимир Путин

«Хочу сказать прямо, как было. Это все знают: мы никогда не делали разницы между русскими и украинцами, между Россией и Украиной», — сказал Путин.

Он добавил, что абсолютное большинство людей в России и подавляющее большинство тех, кто жил на Украине, всегда считали, что это фактически одно и то же.

При этом президент обратил внимание, что антироссийские настроения на Украине уходят корнями в историю. Он отметил, что после Великой Отечественной войны часть националистских и нацистских элементов убежали в США, Канаду, а после развала Советского Союза люди, придерживавшиеся антироссийских настроений, пришли к власти на Украине.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону напомнил, что изначально украинцами называли людей, живущих на окраине государства, или тех, кто занимался охраной границы. Он подчеркнул, что тогда не велась речь о каком-то особом этносе.

3 марта 2022 года Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом. При этом он уточнил, что многие жители Украины в настоящее время оболванены нацистской пропагандой Киева.

12 апреля 2022 года президент России отметил, что русские, белорусы и украинцы являются триединым народом. Глава государства также назвал происходящее на Украине трагедией.