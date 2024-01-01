Москва, 1 января, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Запад не помогает противнику России, он сам является противником России, заявил 1 января президент Владимир Путин.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Не Украина является врагом России, а те на Западе, кто хочет поражения России, сказал президент.

«Дело не в том, что они (Запад. — Прим. ред.) помогают нашему противнику. Они наш противник, они их (украинцев. — Прим. ред.) руками решают свои вопросы. Так было на протяжении веков и сейчас продолжается. Сама Украина для нас не враг», — сказал президент на встрече с военнослужащими в госпитале имени Вишневского.

Западные политики долго пестовали нынешний киевский режим, чтобы создать конфликт и решать свои задачи руками украинцев, отметил Владимир Путин. Элиты Запада не скрывают, что хотят раздробления РФ, но Россия быстрее разберётся с Западом, чем Запад с Россией, подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе встречи с военнослужащими президент также заявил, что ситуация на поле боя в зоне СВО меняется, стратегическая инициатива находится в руках ВС РФ, а противник «сдувается».

Также Владимир Путин назвал удар ВСУ по жилым кварталам Белгорода терактом, заявил, что такое преступление не останется безнаказанным, и подчеркнул, что Россия наносит и продолжит наносить удары только по военным объектам ВСУ.