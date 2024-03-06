Краснодар, 6 марта, 2024, 22:35 — ИА Регнум. Объединение на духовном уровне русского и украинского народов рано или поздно случится, заявил президент России Владимир Путин 6 марта, общаясь с участниками Всемирного фестиваля молодёжи.

Глава государства уточнил, что пока этому процессу препятствуют отвратительные проявления национализма на Украине. Российский лидер подчеркнул, что проявления национализма являются ядом, который отравляет жизнь многих народов, включая украинское население.

Кроме того, он отметил, что власти Украины возвели в ранг национальных героев тех, кто в период Великой отечественной войны сотрудничал с нацизмом. Президент добавил, именно с этим Россия ведёт борьбу.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Владимир Путин заявил, что после распада Советского Союза националистические идеи на Украине оказались сильнее, что и стало причиной текущих событий. 15 февраля российский президент подчеркнул, что Россия никогда не разделяла русских и украинцев считая, что это один народ.

Глава государства указал на то, что абсолютное большинство жителей России и подавляющее большинство людей, живших на Украине, всегда полагали, что это фактически одно и то же. Он также отметил, что антироссийские настроения на украинской территории уходят корнями в историю.