Москва, 8 апреля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Все службы мобилизованы из-за ситуации с паводками, по поручению президента России Владимира Путина создана специальная правительственная комиссия. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 апреля журналистам.

Владимир Астапкович/РИА Новости

По словам представителя Кремля, очень напряжённая информационная работа ведётся в Курганской и Тюменской областях, где нужно перевезти людей. Власть осуществляет необходимую подготовку.

Глава государства поручил правительству создать специальную комиссию во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Александром Куренковым. Продолжается напряжённая работа в этой области, она требует больших усилий со стороны региональных, муниципальных, федеральных властей, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, утром 8 апреля Путин заслушал доклады главы МЧС и губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям в зонах затопления.

В Оренбургской области подтоплены более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков. В области введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

В Курганской области из-за паводка ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Звериноголовского муниципального округа. Из-за резкого подъёма уровня воды в реке Тобол могут быть затоплены несколько населённых пунктов.

В Тюменской области к концу апреля ожидается превышение исторического максимума половодья на реке Ишим, в зоне подтопления окажутся несколько сёл.

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