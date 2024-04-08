Орск, Оренбургская область, 8 апреля, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области при прохождении паводка. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

РИА Новости

«По состоянию на 22:00 7 апреля на территории 25 муниципальных образований в 77 населённых пунктах и 29 СНТ оказались подтоплены: 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебный участок», — уточнили в пресс-службе.

В области введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Закрыты 47 мостов, из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

Самая сложная обстановка наблюдается в Орске, где подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком, а также по меньшей мере 15 из 40 школ. Более 6 тыс. человек, в том числе 689 детей, эвакуированы. Река Елшанка в Орске начала выходить из берегов.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил подготовить документы по освобождению от коммунальных платежей тех, кто проживает в зоне подтопления.

Как сообщало ИА Регнум, город Орск частично оказался под водой после повреждения насыпной дамбы 5 апреля. Подтопленный город сняли на видео с помощью квадрокоптера.