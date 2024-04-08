Москва, 8 апреля, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в связи с паводками дал поручение правительству создать специальную комиссию во главе с главой МЧС Александром Куренковым. Об этом 8 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Он отметил, что утром президент заслушал доклады Куренкова и губернаторов Оренбургской области Дениса Паслера, Курганской области Вадима Шумкова и Тюменской области Александра Моора о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям, попавшим в зону затопления, и эвакуации тех, кто находится под угрозой затопления.

«По итогам глава государства дал поручение правительству создать специальную правительственную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин выслушал доклады руководителей профильных ведомств, принимающих участие в оказании экстренной помощи населению.

Как сообщало ИА Регнум, по состоянию на утро 8 апреля в Оренбургской области подтоплены более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков. В области введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

Масштаб наводнения в Оренбурге ожидается беспрецедентным, предупредил мэр города Сергей Салмин. По его словам, последний раз наивысшая отметка воды в городе была зафиксирована на уровне 946 см в 1942 году.

В Новотроицке людей начали эвакуировать после перелива воды через дамбу.

Самая сложная обстановка наблюдается в Орске, где подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком, а также по меньшей мере 15 из 40 школ. Более 6 тыс. человек, в том числе 689 детей, эвакуированы. Река Елшанка в Орске начала выходить из берегов.

7 апреля Путин поговорил по телефону с губернаторами Тюменской и Курганской областей. В беседе с главами регионов президент обсудил развитие ситуации в контексте ожидаемого резкого повышения уровня воды в этих областях.