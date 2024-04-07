Москва, 7 апреля, 2024, 13:13 — ИА Регнум. В Тюменской области к концу апреля ожидается повышение исторического максимуму половодья на реке Ишим, в зону подтопления попадут несколько сёл, сообщил 7 апреля руководитель Росгидромет Игорь Шумаков.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Пик паводка на всём протяжении от Ильинки до Ишима мы ожидаем 23–25 апреля, причем это будет превышение исторических максимумов на 1,5-4,4 метра», — заявил он на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Шумаков добавил, что, согласно прогнозу по Тюменской области, к 20 апреля опасные отметки на реке Ишим будут достигнуты.

Как сообщало ИА Регнум, серьёзная ситуация с паводками обстоит в Оренбуржье. Губернатор области Денис Паслер заявил, что паводок стал самым многоводным в регионе за всю историю наблюдений.

Вечером 5 апреля в Орске прорвало насыпную дамбу, после чего в городе начали эвакуацию с подтопленных территорий. В пострадавшем от паводка городе Орске погибли четыре человека. Чрезвычайной ситуации с паводками в Оренбургской области придали федеральный статус. По поручению президента Владимира Путина в Орск 6 апреля прибыл глава МЧС.

По данным правительства области, свыше 6,6 тыс. жилых домов находятся в зоне затопления в Орске. В регионе развернули 11 пунктов временного размещения. Уровень воды 6 апреля поднялся до уровня 855 см. За сутки уровень реки Урал у Оренбурга поднялся на 28 сантиметров.