Курган, 8 апреля, 2024, 06:43 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели на территории Звериноголовского муниципального округа Курганской области в связи с паводковой ситуацией. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

«Режим ЧС в связи с паводковой ситуацией введён на территории Звериноголовского муниципального округа… В результате резкого подъёма уровня воды в реке Тобол по прогнозу МЧС возникла угроза подтопления населённых пунктов Прорывное, Озёрное, Звериноголовское, Верхняя Алабуга, Бугровое и Редуть», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале правительства.

Соответствующее постановление о введение режима чрезвычайной ситуации подписала глава муниципалитета Марина Панкратова.

Отмечается, что жителям населённых пунктов, попавших в зону риска подтопления, необходимо заранее эвакуироваться. В пресс-службе порекомендовали взять с собой документы и ценные вещи.

Как передавало ИА Регнум, 7 апреля, президент Владимир Путин поручил главе МВД России Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер по охране правопорядка, граждан и их имущества в районах, которые находятся в зоне подтопления. Глава государства призвал своевременно прогнозировать развитие событий в связи с возможными подтоплениями в Тюменской и Курганской областях.

Ранее в понедельник из-за половодья в Приморском крае от транспортного сообщения оказались отрезаны семь сёл Дальнереченского района. В региональном министерстве транспорта отметили, что из-за таяния льда и снега в Красноармейском районе оказались размыты участки автомобильных дорог Новопокровка — Ромны — Завитая и Уборка — Самарка — Ариадное.