Москва, 8 апреля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин держит руку на пульсе в ситуации с паводками в Оренбургской области, в ближайшее время поездок туда не запланировано, заявил 8 апреля на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Егор Алеев/ТАСС

«Вы знаете, что по поручению президента на место на выходных срочно вылетел глава МЧС Александр Куренков. Пока в ближайшее время туда поездок президента не запланировано, но вы видите, что президент постоянно держит руку на пульсе ситуации», — сказал он.

Также представитель Кремля подчеркнул, что сейчас не время ставить оценки работе МЧС и региональных властей на местах, поскольку критические паводки, возможно, ещё не достигли своего пика.

«Ситуация продолжает развиваться, сейчас не время оценки ставить», — отметил Песков, добавив, что жители Орска стойко переносят паводок, местные власти работают, не жалея себя.

Как передавало ИА Регнум, ранее замглавы МЧС России Виктор Яцуценко во время выездного расширенного заседания комитетов Госдумы информировал, что уровни половодья, проходящего на территории Поволжья и Урала, не фиксировались ни разу в истории. Также он сообщил, что что волна паводка смещается по реке Урал в сторону Оренбурга, в то время как около Орска фиксируется снижение уровня воды.

По словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, масштаб наводнения в городе ожидается беспрецедентным. Он добавил, что последний раз наивысшая отметка воды в городе была зафиксирована на уровне 946 см в 1942 году.

По состоянию на вечер 7 апреля более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области при прохождении паводка. В области был введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Закрыты 47 мостов, из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.