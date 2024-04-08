Оренбург, 8 апреля, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Масштаб наводнения в Оренбурге ожидается беспрецедентным. Об этом предупредил мэр города Сергей Салмин.

Егор Алеев/ТАСС

По словам главы Оренбурга, последний раз наивысшая отметка воды в городе была зафиксирована на уровне 946 см в 1942 году.

«Далее таких наводнений не было. Она сейчас беспрецедентная», — добавил Салмин в эфире телеканала «Россия-24».

Мэр города уточнил, что на данный момент эвакуированы 736 жителей Оренбурга, призвав горожан не дожидаться критических отметок поступающей воды.

8 апреля в посёлке Лесоторговый в Орске была объявлена превентивная эвакуация в условиях паводка. Людей на автобусах перевезут в пункт временного размещения, развёрнутый на улице Юлина в одной из школ. Посёлок Лесоторговый — район в восточной части Орска вблизи реки Урал.

Как передавало ИА Регнум, по состоянию на 22:00 7 апреля более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области при прохождении паводка.

В области введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Закрыты 47 мостов, из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

Самая сложная обстановка наблюдается в Орске, где подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком, а также по меньшей мере 15 из 40 школ. Более 6 тыс. человек, в том числе 689 детей, эвакуированы. Река Елшанка в Орске начала выходить из берегов.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил подготовить документы по освобождению от коммунальных платежей тех, кто проживает в зоне подтопления.