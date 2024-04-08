Москва, 8 апреля, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Уровни половодья, проходящего на территории Поволжья и Урала, не фиксировались ни разу в истории, сообщил 8 апреля замглавы МЧС России Виктор Яцуценко во время выездного расширенного заседания комитетов Госдумы.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Такая обстановка по Уралу и Поволжью, достаточно сложная. Я не буду говорить, есть ли аналоги или нет, но таких уровней исторически не зафиксировано», — сказал он.

Также Яцуценко информировал, что волна паводка смещается по реке Урал в сторону Оренбурга, в то время как около Орска фиксируется снижение уровня воды.

Как передавало ИА Регнум, по словам мэра Оренбурга Сергея Салмина, масштаб наводнения в городе ожидается беспрецедентным. Он добавил, что последний раз наивысшая отметка воды в городе была зафиксирована на уровне 946 см в 1942 году.

Президент России Владимир Путин в связи с паводками дал поручение правительству создать специальную комиссию во главе с главой МЧС Александром Куренковым.

По состоянию на вечер 7 апреля более 10 тыс. жилых домов и около 18,5 тыс. приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области при прохождении паводка. В области был введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Закрыты 47 мостов, из зоны подтопления эвакуированы 6127 человек, в том числе 1478 детей. Более 1 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения.

Самая сложная обстановка наблюдается в Орске, где подтоплен 6641 жилой дом с приусадебным участком, а также по меньшей мере 15 из 40 школ. Более 6 тыс. человек, в том числе 689 детей, эвакуированы.