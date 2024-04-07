Баку, 7 апреля, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Восемь российских борцов завоевали лицензии для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Квалификационные соревнования с 5 по 7 апреля прошли в Баку.

Станислав Красильников/ ТАСС

Артур Найфонов (весовая категория до 86 кг) и Алихан Жабраилов (до 97 кг) 7 апреля прошли в финал соревнований по вольной борьбе. Это является достаточным условием для получения путёвки на Олимпиаду.

6 апреля олимпийские лицензии получили Надежда Соколова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Алина Касабиева (до 62 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг). 5 апреля путёвки на ОИ завоевали на соревнования по греко-римской борьбе Милад Алирзаев (до 87 кг) и Сергей Семёнов (до 130 кг).

Как сообщало ИА Регнум, Жабраилов на квалификационных соревнованиях заменил двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева. Его не допустили к соревнованиям в Баку, так как Международный олимпийский комитет нашёл публичные высказывания спортсмена в поддержку спецоперации на Украине.

Между тем в спортивной среде в России начался спор, допустимо ли россиянам участвовать в ОИ-2024 в нейтральном статусе. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер 26 марта заявила, что те, кто согласился поехать в Париж, — «команда бомжей». Первая ракетка России Даниил Медведев 5 апреля заявил, что не согласен с ней и будет рад участвовать в Олимпиаде.

Президент Олимпийский комитет России Станислав Поздняков предложил более жёсткую формулировку для российских участников Олимпийских игр — «команда иноагентов». Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что шокирована его словами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что каждый спортсмен должен сам решить, ехать ли на Олимпиаду. Поздняков 6 апреля заявил, что ОКР находится на стороне тех спортсменов, которые отказались выполнять унизительные требования МОК.