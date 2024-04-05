Москва, 5 апреля, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Первая ракетка России Даниил Медведев не согласен с заявлением главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, заявившей, что россияне, решившие поехать на Олимпийские игры в Париже под нейтральным флагом, будут «командой бомжей». Об этом он заявил 5 апреля газете «Спорт-Экспресс».

IMAGO/Antoine Couvercelle/Global Look Press Даниил Медведев

«Каждый человек имеет право на своё мнение — так же, как я имею право быть с ним не согласным», — сказал он.

Медведев добавил, что сам с удовольствием примет участие в ОИ-2024, если у него будет такая возможность. Он считает, что у каждого есть свои причины думать определённым образом.

Как сообщало ИА Регнум, Винер 26 марта заявила, что считает приемлемым участие спортсменов на Олимпиаде в нейтральном статуте, только если бы это правило касалось всех стран. Решение Международного олимпийского комитета запретить российские государственные символы на Играх в Париже делает российскую сборную «командой бомжей», заявила она.

Российская теннисистка Дарья Касаткина в тот же день отреагировала на слова Виннер в Telegram-канале. Она опубликовала заголовки новостей со словами Винер и передала всем привет, назвавшись «бомжом».

МОК 19 марта сообщил, что спортсменам из России и Белоруссии, согласившимся выступать под нейтральным флагом на Олимпиаде в Париже, запретили участвовать в церемонии открытия соревнований. Медали, которые они завоюют, не будут учитывать ни в одной из турнирных таблиц.

Федерация гребного спорта России 2 апреля сообщила об отказе российских гребцов участвовать в Олимпиаде в Париже. Спортсмены сочли дискриминационными требования, которые выдвинул МОК для россиян.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 4 апреля призвала россиян, решивших посетить ОИ в этом году, быть острожными. Она не исключила, что против них могут совершить провокации, в том числе похитить. Дипломат напомнила слова мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам будут не рады.