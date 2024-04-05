Москва, 5 апреля, 2024, 21:30 — ИА Регнум. Российские спортсмены, имеющие возможность выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже, вправе сами решать, участвовать им в соревнованиях или нет, заявил 5 апреля «РИА Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Спортсмены могут принимать такое решение, и те, кто готов участвовать, должны», — сказал он.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин несколько раз говорил, что российским спортсменам и федерациям нужно самим принимать решение, участвовать ли в Олимпийских играх. Представитель Кремля также отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) обещал, что атлетам из России не придётся подписывать какие-либо документы.

Пресс-секретарь добавил, что спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, всё равно будут отстаивать российский флаг. В Кремле будут радоваться их победам и гордиться ими, в том числе теннисистами, подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, по поводу участия российских спортсменов в ОИ-2024 в последнее время развернулись заочные споры. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер 26 марта назвала «командой бомжей» тех, согласен ехать в Париж в нейтральном статусе.

Первая ракетка России Даниил Медведев 5 апреля заявил, что не согласен с тем, что сказала Винер. Он сообщил о своём желании участвовать в Олимпиаде, если у него будет такая возможность.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в тот же день заявил, что позицию главы федерации гимнастов поддерживает, но считает неверной формулировку. По его словам, российские теннисисты осуждают СВО и утверждают, что представляют только себя на соревнованиях, поэтому лучше использовать формулировку «команда иноагентов».

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что шокирована словами Позднякова. По её мнению, российские теннисисты всё равно будут представлять свою страну. Она назвала неприемлемым называть их иноагентами.