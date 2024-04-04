Москва, 4 апреля, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Федерация спортивной борьбы России оспорит решение Международного олимпийского комитета не допустить двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к участию в Олимпийских играх в Париже, сообщил ТАСС глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

AP/TASS Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев

«Мы подготовим со своей стороны четкие аргументы по этому вопросу и, надеюсь, будем услышаны», — сказал он.

Комиссия Объединённого мира борьбы (UWW) 4 апреля сообщила, что МОК отстранил Садулаева от участия в отборочном турнире на Олимпиаду 2024 года. Решение было принято за несколько дней до начала отборочных соревнований. Вместо него будет выступать чемпион Европы 2021 года Алихан Жабраилов.

UWW заявила, что причиной отстранения Садулаева от ОИ-2024 стала его поддержка специальной военной операции на Украине. Кроме того, он состоит в обществе «Динамо», что также назвали неприемлемым для участников Олимпиады.

Как сообщало ИА Регнум, пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 2 апреля опубликовали разговор с главой МОК Томасом Бахом. Он, думая, что общается с африканским чиновником, рассказал о специальной комиссии, которая ищет публичные заявления российских спортсменов, допущенных к ОИ-2024. Глава организации признался, что в этом вопросе просили помочь Украину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 апреля заявил, что МОК отказывается отмежеваться от политики, чем наносит вред олимпийскому движению. Он отметил, что выискивание высказываний только российских спортсменов противоречит принципам олимпийской семьи.

Федерация гребного спорта России 2 апреля заявила, что российские гребцы отказались участвовать в Олимпиаде в Париже из-за дискриминационных условий, которые выдвинул МОК.