Москва, 6 апреля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России на стороне тех российских спортсменов, которые полностью не принимают условий Международного олимпийского комитета, выдвинутых для участия в Играх 2024 года в Париже, заявил 6 апреля в Telegram-канале президент ОКР Станислав Поздняков.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Равно как и абсолютно справедливым является тот факт, что только сами спортсмены должны делать личный выбор относительно своего участия в Олимпиаде в нейтральном статусе и на очень своеобразных, а по мнению большинства россиян заведомо унизительных условиях», — добавил он.

Поздняков отметил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в феврале заявил об отсутствии единого мнения об участии россиян в ОИ-2024. Глава российского олимпийского комитета согласен с этим утверждением. Он также заявил о существенной разнице в подходе к этому вопросу у руководителей ОКР и Минспорта.

Глава комитета также поблагодарил всех, кто не остался равнодушным к дискуссии об участии в Олимпийских играх в Париже «спортсменов-теннисистов с российским паспортом», как их записали в решении исполкома МОК.

Как сообщало ИА Регнум, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер 26 марта назвала «командой бомжей» российских спортсменов, согласившихся выступать на ОИ-2024 на условиях, выдвинутых МОК. По её мнению, выступление в нейтральном статусе было бы приемлемым только в случае таких же требований ко всем остальным участникам соревнований.

Первая ракетка России Даниил Медведев 5 апреля заявил о несогласии с утверждением Винер. Теннисист заявил, что будет рад, если у него будет возможность участвовать в Олимпиаде в Париже.

Поздняков поддержал заявление Винер. Он также раскритиковал российских теннисистов, заявив, что они мало бывают в России, заявляют, что на соревнованиях представляют только себя, а также выступают против СВО. Глава ОКР заявил, что их правильнее назвать «командой иноагентов».

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выступила против критики спортсменов, согласившихся выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Она заявила, что её шокировали слова Позднякова про иноагентов.

Песков 5 апреля напомнил, что президент России Владимир Путин не раз говорил, что спортсмены сами должны решать, ехать ли им на ОИ-2024. По мнению пресс-секретаря, атлеты даже в нейтральном статусе фактически будут представлять российский флаг.

Винер 6 апреля призвала провести совет, который примет решение о неучастии российских спортсменов в летней Олимпиаде 2024 года. Она подчеркнула, что спорт — это война, хоть и с мирным исходом, в которой конкуренция идёт не на жизнь, а на смерть.