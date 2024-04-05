Москва, 5 апреля, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову шокировало заявление главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, назвавшего российских теннисистов, решивших участвовать в Олимпиаде в Париже, «командой иноагентов». Как заявила тренер 5 апреля, она не понимает, как можно критиковать нейтральных спортсменов.

Алексей Филиппов/РИА Новости Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова

«Теннисисты представляют свою страну, Россию. Как людей, которые сами тренируются, выступают за нашу страну, можно называть иноагентами? Хочется просто спросить у него. Я шокирована высказыванием Позднякова, вообще не поддерживаю критику в адрес нейтральных спортсменов», — сказала Тарасова.

Как сообщало ИА Регнум, в марте президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала «командой бомжей» спортсменов, согласившихся выступать на Олимпиаде 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

На её слова в тот же день отреагировала российская теннисистка Дарья Касаткина. В Telegram-канале она назвала себя «бомжом», сославшись на заявление главы Федерации гимнастики.

Первая ракетка России Даниил Медведев 5 апреля заявил, что не согласен с Винер. Теннисист подтвердил готовность участвовать в Олимпиаде, если получится.

Поздняков прокомментировал развернувшуюся между ней и российскими теннисистами дискуссию и заявил, что в целом согласен с Винер, но считает неверным её определение. Он отметил, что, так как в основном российские теннисисты живут и работают за границей и заявляют, что играют за себя, а не за Россию, их можно назвать «командой иноагентов», для которой «не возникнет препятствий представлять на Олимпиаде самих себя».