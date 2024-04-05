Москва, 5 апреля, 2024, 16:29 — ИА Регнум. Российских теннисистов, решивших участвовать в Олимпийских играх в Париже, нужно назвать «командой иноагентов», заявил 5 апреля в Telegram-канале глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Владимир Астапкович/РИА Новости Теннисистка Дарья Касаткина

Он прокомментировал развернувшуюся в сети дискуссию между теннисистами и президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер, назвавшей «командой бомжей» спортсменов, согласившихся выступать на Олимпиаде 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

Поздняков заявил, что в целом согласен с Винер, но считает неверным определение, которое она подобрала. Глава ОКР отметил, что российские теннисисты в основном работают и живут за границей, заявляют, что играют за себя, а не за Россию, а также осуждают СВО на Украине.

«Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя», — написал Поздняков.

Напомним, Винер назвала «бомжами» российских спортсменов, согласившихся на нейтральный статус на ОИ-2024, 26 марта. Она сочла унизительными условия, на которых россиян допустили до Олимпиады.

На её слова в тот же день отреагировала российская теннисистка Дарья Касаткина. В Telegram-канале она назвала себя «бомжом», сославшись на заявление главы Федерации гимнастики.

Первая ракетка России Даниил Медведев 5 апреля заявил, что не согласен с Винер. Теннисист подтвердил готовность участвовать в Олимпиаде, если получится.