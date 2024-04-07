Вашингтон, 7 апреля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Власти Мексики и Эквадора должны разрешить свои разногласия, придерживаясь норм международного права. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Ginnette Riquelme/AP/TASS

«Мексика и Эквадор являются важнейшими партнерами Соединенных Штатов, и мы высоко ценим наши отношения с обеими странами. Мы призываем обе страны урегулировать свои разногласия в соответствии с международными нормами», ― указал Миллер в заявлении для прессы, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства 6 апреля.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США осуждают любые нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях и очень серьёзно относятся к обязательству принимающих стран в соответствии с международным правом уважать неприкосновенность дипломатических представительств.

Как сообщало ИА Регнум, мексиканский МИД 5 апреля объявил о решении предоставить политическое убежище бывшему вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу, который с декабря 2023 года проживал на территории посольства Мексики в Кито. МИД Эквадора назвал это решение незаконным и потребовал выдать чиновника. На следующий день полиция южноамериканской страны силой ворвалась в посольство в Кито, чтобы задержать Гласа. В ходе штурма здания дипмиссии ранения и травмы получили несколько дипломатов.

Глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфелд объяснила полицейский штурм посольства реальным риском побега Гласа. Каким образом на практике бывший вице-президент сможет осуществить побег, министр не уточнила.

После этого Мексика заявила, что приостановила дипломатические отношения с Эквадором. В свою очередь власти Никарагуа окончательно разорвали дипломатические отношения с Эквадором.

Аргентина, Боливия, Бразилия и другие страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Организация американских государств осудили действия Эквадора, власти которого назвали штурм посольства Мексики в Кито защитой собственного суверенитета.

Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна планирует срочные встречи на разных уровнях в связи с событиями в Кито, а венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал нападение на мексиканское посольство варварством и проявлением фашизма.

Проникновение эквадорских сил в посольство Мексики в Китовстревожило Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он обратил внимание на соблюдение принципа неприкосновенности дипломатических и консульских помещений, а также дипломатов. Гутерриш подчеркнул важность соблюдения этого принципа во всех случаях и в полном соответствии с международным правом.