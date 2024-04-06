Манагуа , 6 апреля, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Власти Никарагуа окончательно разорвали дипломатические отношения с Эквадором после того, как полиция южноамериканской страны силой ворвалась в посольство в Кито, чтобы задержать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщили в правительстве Никарагуа.

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«После немыслимых и достойных осуждения действий, совершённых сегодня ночью в Кито, … наше решительное и бесповоротное осуждение преобразуется в суверенное решение о разрыве всех дипломатических отношений с правительством Эквадора», — приводит никарагуанская газета El 19 сообщение пресс-службы правительства.

Также власти Никарагуа выразили солидарность и слова поддержки президенту Мексики Андресу Мануэль Лопесу Обрадору, также принявшему решение приостановить дипломатические отношения с Эквадором.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля Мексика дала согласие на предоставление бывшего вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу политического убежища. До этого Глас пробыл пять лет в тюрьме по делу о взяточничестве и преступном сговоре. В конце 2023 года суд в Эквадоре осудил бывшего вице-президента на шесть лет по коррупционному делу, но Глас укрылся в посольстве Мексики в Кито.

На следующий день глава министерства иностранных дел Мексики Алисия Барсена сообщила, что в ходе штурма посольства страны в Эквадоре травмы и ранения получили несколько дипломатов. Прошедшее Барсена назвала вопиющим нарушением Венской конвенции.