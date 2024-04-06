Кито, 7 апреля, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Решение о штурме посольства Мексики в столице Эквадора Кито было принято из-за гипотетической возможности побега бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа из страны. Такое заявление сделала 6 апреля глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфелд. на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях ведомства.

Флаг Эквадора

«Существовал реальный риск бегства гражданина, разыскиваемого органами правосудия», — указала глава МИД Эквадора.

Каким путём Глас теоретически мог выехать из страны, Соммерфелд не уточнила.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Никарагуа окончательно разорвали дипломатические отношения с Эквадором после того, как полиция южноамериканской страны силой ворвалась в мексиканское посольство в Кито, чтобы задержать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа.

Также власти Никарагуа выразили солидарность и слова поддержки президенту Мексики Андресу Мануэль Лопесу Обрадору, также принявшему решение приостановить дипломатические отношения с Эквадором после того, как полиция южноамериканской страны силой ворвалась в посольство в Кито, чтобы задержать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа

5 апреля Мексика дала согласие на предоставление бывшему вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу политического убежища. До этого Глас пробыл пять лет в тюрьме по делу о взяточничестве и преступном сговоре. В конце 2023 года суд в Эквадоре осудил бывшего вице-президента на шесть лет по коррупционному делу, но Глас укрылся в посольстве Мексики в Кито.

Глава министерства иностранных дел Мексики Алисия Барсена сообщила, что в ходе штурма посольства страны в Эквадоре травмы и ранения получили несколько дипломатов. Прошедшее Барсена назвала вопиющим нарушением Венской конвенции.