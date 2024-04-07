Нью-Йорк, США, 7 апреля, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Проникновение эквадорских сил в посольство Мексики в Кито встревожило генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом 6 апреля говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

United States Mission Geneva Антониу Гутерреш

Как указал Дюжаррик, генсек ООН обратил внимание на соблюдение принципа неприкосновенности дипломатических и консульских помещений, а также дипломатов. Гутерриш подчеркнул важность соблюдения этого принципа во всех случаях и в полном соответствии с международным правом.

«Генеральный секретарь подчеркивает, что нарушения этого принципа ставят под угрозу установление нормальных международных отношений. Генеральный секретарь призывает… оба правительства разрешить свои разногласия мирными средствами», — добавил Дюжаррик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что действия Эквадора, власти которого назвали штурм посольства Мексики в Кито защитой собственного суверенитета, осудили Аргентина, Боливия, Бразилия и другие страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Организация американских государств.

Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна планирует срочные встречи на разных уровнях в связи с событиями в Кито, а венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал нападение на мексиканское посольство варварством и проявлением фашизма.

Глава МИД Эквадора Габриэла Соммерфелд объяснила полицейский штурм посольства Мексики в Кито, где укрывался бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, реальным риском его побега. Каким образом на практике Глас сможет осуществить побег, министр не уточнила.

Глава министерства иностранных дел Мексики Алисия Барсена сообщила, что в ходе штурма посольства страны в Эквадоре травмы и ранения получили несколько дипломатов. Прошедшее Барсена назвала вопиющим нарушением Венской конвенции.