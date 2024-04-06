Мехико, 6 апреля, 2024, 08:24 — ИА Регнум. В ходе штурма посольства Мексики в Эквадоре полицией южноамериканской республики есть пострадавшие. Об этом 6 апреля сообщила глава МИД Мексики Алисия Барсена.

Mauricio Torres/EPA/ТАСС

По её словам, ранения и травмы получили несколько дипломатов. Точное количество пострадавших министр не уточнила.

Произошедшее Барсена назвала вопиющим нарушением Венской конвенции.

«Учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и ранения, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором», ― сообщила главы МИД в соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, Мексика 5 апреля согласилась дать бывшему вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу политическое убежище — до этого он находился там в статусе гостя, но Эквадор счёл такой шаг незаконным. Глас пробыл пять лет в тюрьме по делу о взяточничестве и преступном сговоре и вышел на свободу в конце 2022 года. В декабре 2023 года его осудили на шесть лет по коррупционному делу, но Глас укрылся в мексиканской дипмиссии.

Однако 6 апреля полиция Эквадора насильно вошла в посольство Мексики и задержала бывшего вице-президента. Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал инцидент вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики и поручил главе МИД Мексики Алисии Барсене немедленно приостановить дипломатические отношения с Эквадором.

Власти Эквадора 5 апреля приняли решение объявить посла Мексики в республике Ракель Серур Смеке персоной нон грата из-за высказываний президента Мексики Лопеса Обрадора относительно ситуации в Эквадоре накануне выборов в 2023 году.

В МИД Эквадора подчеркнули, что страна всё ещё переживает траур в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио и считает заявления Обрадора «крайне неудачными».