Мехико, 6 апреля, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Мексика приостановила дипломатические отношения с Эквадором после того, как полиция южноамериканской страны силой ворвалась в посольство в Кито, чтобы задержать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа. Об этом 6 апреля сообщила газета The Guardian.

EPA/JOSE JACOME/ТАСС

Немедленно объявить о приостановке отношений с Эквадором ранее поручил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, после того как о штурме ему сообщила министр иностранных дел Алисия Барсена.

Обрадор напомнил, что Глас был беженцем и просил убежища из-за преследований и обвинения, с которыми он столкнулся.

«Это вопиющее нарушение международного права и суверенитета Мексики, поэтому я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать в рамках закона и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Эквадора», ― написал мексиканский лидер в соцсети Х.

Глава МИД сообщила, что в ходе штурма посольства Мексики в Эквадоре ранения и травмы получили несколько дипломатов. Точное количество пострадавших министр не уточнила. Произошедшее Барсена назвала вопиющим нарушением Венской конвенции.

«Учитывая вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях и ранения, полученные мексиканским дипломатическим персоналом в Эквадоре, Мексика объявляет о немедленном разрыве дипломатических отношений с Эквадором», ― сообщила глава МИД в соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, мексиканский МИД 5 апреля объявил о решении предоставить политическое убежище Гласу, который с декабря 2023 года проживал на территории посольства Мексики в Кито. МИД Эквадора назвал это решение незаконным и потребовал выдать чиновника. В администрации президента Эквадора заявили, что не собираются позволять ни одному преступнику оставаться на свободе.

Глас пробыл пять лет в тюрьме по делу о взяточничестве и преступном сговоре и вышел на свободу в конце 2022 года. В декабре 2023 года его осудили на шесть лет по коррупционному делу, но бывший вице-президент укрылся в мексиканской дипмиссии.

Власти Эквадора 5 апреля приняли решение объявить посла Мексики в республике Ракель Серур Смеке персоной нон грата из-за высказываний Обрадора относительно ситуации в Эквадоре накануне выборов в 2023 году.

В МИД Эквадора подчеркнули, что страна всё ещё переживает траур в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио и считает заявления Обрадора «крайне неудачными».