Москва, 6 апреля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Россия готова вести равноправный диалог со всеми странами для сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида, следует из комментария официального представителя Министерства иностранных дел Марии Захаровой в связи с американскими заявлениями по космической проблематике.

Roscosmos/Global Look Press

«Российская Федерация готова вести равноправный диалог со всеми государствами в целях сохранения космического пространства свободным от оружия любого вида как одного из условий обеспечения международного мира и безопасности. К сожалению, не все страны настроены на ответственный разговор», — заявила Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 5 апреля назвал вопросы, связанные со стратегической безопасностью, в том числе в космосе, основной потенциальной сферой для диалога с США. Представитель Кремля также заявил о необходимости ознакомления с американским проектом резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе.

Президент Владимир Путин на встрече с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Москва всегда была против милитаризации космоса, в том числе и против размещения на околоземной орбите ядерных вооружений.

США в феврале заявили, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. Песков в свою очередь назвал слухи о якобы существующих планах Москвы о размещении ядерного оружия в космосе очередной уловкой Белого дома.