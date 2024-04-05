Москва, 5 апреля, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге 5 апреля о необходимости ознакомления с американским проектом резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе.

NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Что касается проекта, надо почитать, ознакомиться», — заявил представитель Кремля.

При этом Песков назвал вопросы, связанные со стратегической безопасностью, в том числе в космосе, основной потенциальной сферой для диалога с США.

Как сообщало ИА Регнум, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 4 апреля заявил, что США в начале следующей недели внесут в Совет Безопасности ООН резолюцию, призывающую к неразмещению ядерного оружия в космосе. Он отметил, что американская сторона рассчитывает на поддержку этого документа со стороны России.

В феврале президент России Владимир Путин на встрече с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Москва всегда была против милитаризации космоса, в том числе и против размещения на околоземной орбите ядерных вооружений. Россия не делает в космосе ничего, чего бы не делали другие государства, подчёркивал глава государства.

США в феврале заявили, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. На это Песков назвал слухи о якобы существующих планах России о размещении ядерного оружия в космосе очередной уловкой Белого дома. Он отметил, что американская администрация, объявляя о проведении закрытого брифинга по «серьёзной угрозе национальной безопасности», пытается заставить Конгресс США проголосовать за законопроект о выделении денег Киеву.