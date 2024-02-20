Москва, 20 февраля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил недоумение в связи с шумихой, разворачивающейся на Западе, из-за якобы планов Москвы разместить ядерное оружие в космосе. Глава государства напомнил, что Россия наоборот всегда была той страной, которая выступала против милитаризации космоса, тем более размещения там ядерного оружия.

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На встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу российский лидер отметил, что страна не делает в космосе ничего, что не делали бы другие государства.

«Мы, наоборот, призываем соблюдать не только все договоренности, которые имеются в этой сфере, но и предлагали многократно усилить эту совместную работу»… Но сейчас почему-то на Западе эта тема поднимается снова, и при чем на такой, достаточно высокой эмоциональной ноте… Что касается космоса, то в космосе мы делаем только то, что есть у других стран, включая Соединенные Штаты. И, конечно, вы правы, они об этом знают», — сказал Путин.

В свою очередь министр обороны отметил, что у РФ нет проекта по созданию ядерного оружия для поражения объектов в космосе.

«Во-первых, этого нет, проектов таких — ядерного оружия в космосе. Во-вторых, Соединенные Штаты знают, что этого нет», — сказал Шойгу российским журналистам во вторник, подчеркнув, что у Вашингтона как раз наоборот есть наработки по размещению такого оружия в космосе.

По его мнению, США, развивая тему об ядерном оружии в космосе, пытаются увести внимание от вопросов отставания от России по ряду военных технологий, например таких как косплексу «Кинжал» или «Пересвет».

Н прошлой неделе председатель комитета по разведке палаты представителей Майк Тёрнер заявил в конгрессе о «серьёзной угрозе национальной безопасности» якобы из-за России. Затем американские СМИ и политики начали активно распространять тезис о неких планах РФ по размещению ЯО в космосе.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби уточнял, что что угроза американской национальной безопасности связана с созданием Россией противоспутникового оружия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слухи о планах России запустить оружие в космос, назвал их уловкой администрации США. Он указал на очевидность стремления Белого дома всеми способами добиться от Конгресса согласования законопроекта о выделении средств на помощь киевскому режиму.