В Орске полицейский на спине вынес из затопленного дома инвалида
МВД: полицейский в Орске на спине вынес из затопленного дома инвалида
Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Сотрудник полиции в городе Орске Оренбургской области вынес на спине из затопленного дома мужчину с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.
Кроме того, полицейские помогли эвакуироваться матери мужчины, которая проживала вместе с ним, а также спасли кошку жильцов.
Ведомство обнародовало видеозапись с кадрами, на которых видно, как один из полицейских несёт по затопленной улице мужчину. Второй сотрудник полиции взял на руки кошку.
Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля в Орске прорвало дамбу. Власти объявили об эвакуации жителей из микрорайона Старый город.
В зоне подтопления оказались свыше четырёх тысяч домов и более десяти тысяч человек. В Орске организовали шесть пунктов временного размещения эвакуированных.
Кроме того, в зоне подтопления задействовали более 200 полицейских для совместного с сотрудниками МЧС проведения спасательных работ и обеспечения безопасности. Спасатели совместно с муниципальными службами начали укрепление прорвавшейся дамбы.
В правительстве Оренбургской области уточнили, что, по последним данным, пострадавших в результате прорыва дамбы нет.