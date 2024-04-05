Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Сотрудник полиции в городе Орске Оренбургской области вынес на спине из затопленного дома мужчину с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Кадр из видео

Кроме того, полицейские помогли эвакуироваться матери мужчины, которая проживала вместе с ним, а также спасли кошку жильцов.

Ведомство обнародовало видеозапись с кадрами, на которых видно, как один из полицейских несёт по затопленной улице мужчину. Второй сотрудник полиции взял на руки кошку.

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Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля в Орске прорвало дамбу. Власти объявили об эвакуации жителей из микрорайона Старый город.

В зоне подтопления оказались свыше четырёх тысяч домов и более десяти тысяч человек. В Орске организовали шесть пунктов временного размещения эвакуированных.

Кроме того, в зоне подтопления задействовали более 200 полицейских для совместного с сотрудниками МЧС проведения спасательных работ и обеспечения безопасности. Спасатели совместно с муниципальными службами начали укрепление прорвавшейся дамбы.

В правительстве Оренбургской области уточнили, что, по последним данным, пострадавших в результате прорыва дамбы нет.