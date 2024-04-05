Орск, Оренбургская область, 6 апреля, 2024, 00:21 — ИА Регнум. Пострадавших после прорыва дамбы в Орске на данный момент нет. Об этом вечером 5 апреля сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

«Пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.

Как передавало ИА Регнум, прорыв дамбы в Орске произошёл в пятницу, 5 апреля. При этом городские власти заранее предупредили об угрозе ЧП из-за паводка. По данным местной администрации, в зону подтопления попали порядка 4 тыс. домов и более 10 тыс. человек. МЧС России начало эвакуацию жителей. Для работы в местах подтопления, проведения совместных с МЧС спасательных работ и обеспечения безопасности задействовали более 200 полицейских.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин предупредил о критической ситуации в связи с подъёмом уровня реки Урал и призвал жителей пригородных районов, находящихся в зоне риска подтопления, к эвакуации. В Орске в школах №17,37,88,5,52 и гимназиях № 1, 3 организовали временные пункты размещения эвакуированных.