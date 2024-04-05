Орск, Оренбургская область, 5 апреля, 2024, 20:36 — ИА Регнум. В Орске в Оренбургской области прорвало дамбу. Как заявили в местных оперативных службах, начата эвакуация из зоны затопления.

кадр из видео

«В Орске произошёл прорыв дамбы. Жителей города эвакуируют из домов, находящихся в зоне затопления», — говорится в заявлении.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее власти Орска сообщили об угрозе прорыва дамбы из-за паводка. В городской администрации заявляли, что из-за угрозы прорыва и подтопления жителям домов на нескольких улицах необходимо собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения. Жителям, которые не могут эвакуироваться самостоятельно, организовали автобусы. На тот момент времени власти также сообщали об устранении локальных утечек.