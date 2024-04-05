Оренбург, 5 апреля, 2024, 20:58 — ИА Регнум. МЧС России начало эвакуацию жителей из зоны подтопления в Орске. Как заявили 5 апреля в ведомстве, группировку спасателей усилили.

МЧС России/ТАСС

«Из-за порыва усилена группировка спасателей МЧС России. Спасатели с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению порыва», — говорится в сообщении ведомства.

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Спасатели совместно с муниципальными службами также начали укрепление прорвавшейся дамбы. Место сбора для эвакуации — улица Крайняя, уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, прорыв дамбы в Орске произошёл вечером 5 апреля. Перед этим городские власти сообщали об угрозе прорыва дамбы из-за паводка. В городской администрации заявляли, что из-за угрозы прорыва и подтопления жителям домов на нескольких улицах необходимо собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения. Жителям, которые не могут эвакуироваться самостоятельно, организовали автобусы. На тот момент времени власти также сообщали об устранении локальных утечек.