Орск, Оренбургская область, 5 апреля, 2024, 23:23 — ИА Регнум. В зоне подтопления в Орске Оренбургской области задействовали более 200 полицейских для совместного с сотрудниками МЧС проведения спасательных работ и обеспечения безопасности. Об этом в пятницу вечером, 5 апреля, сообщили в Главном управлении МВД по региону.

Сергей Пузырев/ТАСС

«На данный момент в зоне подтопления задействовано более 200 сотрудников полиции, которые оказывают содействие представителям МЧС в проведении аварийно-спасательных работ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областного ГУ МВД.

Кроме того, полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения и эвакуации граждан, охраняют места эвакуации. Отмечается, что для работы в местах подтопления были созданы и приведены в готовность мобильные группы полицейских из ближайших районов.

В ведомстве также заверили, что должностные лица ОВД примут все меры для скорейшей выдачи новых паспортов граждан РФ, водительских удостоверений и других личных документов, утраченных в результате чрезвычайного происшествия.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 апреля в Орске произошёл прорыв дамбы. До этого городские власти предупреждали об угрозе прорыва дамбы из-за паводка. По данным местной администрации, в зону подтопления попали почти 11 тысяч человек. Как сообщили в пресс-службе мэрии Орска, временные пункты размещения эвакуированных были организованы в школах №17,37,88, 5, 52 и в гимназиях № 1 и № 3. В МЧС России сообщили, что спасатели начали эвакуацию мирных жителей, а также совместные с муниципальными службами работы по устранению прорыва и укреплению дамбы.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин также призвал жителей пригородных районов и СНТ, находящихся в зоне риска подтопления из-за подъёма уровня реки Урал в результате прорыва дамбы, эвакуироваться.