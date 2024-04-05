Орск, Оренбургская область, 5 апреля, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Более десяти тысяч человек и четырёх тысяч домов попали в зону затопления после прорыва дамбы в оренбургском Орске. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба мэрии города.

Сергей Пузырев/ТАСС

Уточняется, что защитную дамбу прорвало в районе улицы Оренбургской в Старом городе. В зону затопления попали 4258 домов и 10 987 человек, идёт эвакуация населения.

«На месте работают представители администрации Советского района, группировка спасателей, прибывших в Орск в количестве 50 человек с плавсредствами», — указали в мэрии города.

Отмечается, что людей вывозят на частных автобусах и автобусах Орскгортранса. Транспорт будет курсировать по городу и собирать людей на остановочных пунктах и автобусных остановках.

Временные пункты размещения эвакуированных организованы в школах №17,37,88, 5, 52 и в гимназиях № 1 и № 3. На пункты уже прибыли медработники и другие специалисты, организованы спальные места и питание.

Ранее ИА Регнум сообщало, что МЧС России начало эвакуацию жителей из зоны подтопления в Орске. Из-за прорыва дамбы в городе усилена группировка спасателей МЧС России, они совместно с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы и устранению прорыва.

Прорыв дамбы в Орске произошёл вечером 5 апреля. Перед этим городские власти предупреждали об угрозе прорыва дамбы из-за паводка. В городской администрации заявляли, что из-за угрозы прорыва и подтопления жителям домов на нескольких улицах необходимо собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения.