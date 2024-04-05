Орск, Оренбургская область, 5 апреля, 2024, 21:29 — ИА Регнум. Более 10 тыс. человек попали в зону подтопления после прорыва дамбы в Орске в Оренбургской области. Об этом стало известно 5 апреля.

кадр из видео

«В настоящее время идёт эвакуация населения. В зону затопления попадают 4258 домов и 10 987 человек», — говорится в сообщении местной администрации в Telegram-канале.

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Как передавало ИА Регнум, прорыв дамбы в Орске произошёл вечером 5 апреля. Перед этим городские власти сообщали об угрозе прорыва дамбы из-за паводка. В городской администрации заявляли, что из-за угрозы прорыва и подтопления жителям домов на нескольких улицах необходимо собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения. Жителям, которые не могут эвакуироваться самостоятельно, организовали автобусы. На тот момент времени власти также сообщали об устранении локальных утечек.