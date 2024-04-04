Морозовский район, Ростовская область, 5 апреля, 2024, 02:20 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО), по предварительной информации, уничтожили более 40 целей в Морозовском районе Ростовской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Василий Голубев.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей», — написал он.

Губернатор уточнил, что в результате атаки на регион получила повреждения электроподстанция. Ремонтные службы ведут работы по восстановлению энергоснабжения.

Ранее Голубев проинформировал, что в Морозовском районе силы ПВО отражают атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь с 8 на 9 марта в Ростовской области дважды отражали атаку дронов. Беспилотники сбивались на подлёте к Морозовску. Они также пытались атаковать объекты в Таганроге.

25 марта Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что в небе над Ростовской областью в ночное время уничтожили 11 БПЛА.