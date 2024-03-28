Москва, 5 апреля, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Российские военные ночью 5 апреля нейтрализовали 53 беспилотных летательных аппарата в небе над пятью регионами России, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Их перехватили и уничтожили силами противовоздушной обороны в Краснодарском крае, Ростовской, Саратовской, Курской и Белгородской областях.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (один БПЛА), Курской (один БПЛА) и Белгородской (один БПЛА) областей, а также над территорией Краснодарского (шесть БПЛА) края», — уточнило Минобороны в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 5 апреля глава Ростовской области Василий Голубев написал, что в регионе уничтожили более 40 целей. По его словам, для отражения массированной атаки дронов задействовали систему ПВО.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что один БПЛА сбили в городе Энгельсе. Глава Ейского района Кубани Роман Бублик также написал, что ночью 5 апреля российские военные предотвратили попытку ВСУ атаковать Краснодарский край.

В Курской, Белгородской областях в ночь с 4 на 5 апреля объявляли опасность атаки беспилотников.