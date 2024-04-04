Морозовский район, Ростовская область, 5 апреля, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотных летальных аппаратов БПЛА в Морозовском районе Ростовской области, сообщил 5 апреля своём Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

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«В Морозовском районе подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее опасность атаки дронов объявили в Белгородской, Курской и Воронежской областях.

Вечером 4 апреля в небе над Курском сбили по меньшей мере четыре БПЛА. После этого на центральном городском рынке вспыхнул пожар. Кроме того, ряд павильонов на объекте получили повреждения из-за попадания обломков.

Минобороны РФ обнародовало информацию о том, что над территорией Курской области перехватили один дрон и сбили ещё семь БПЛА. До этого ведомство проинформировало о ещё одном беспилотнике, сбитом в небе над регионом.