Киев, 5 апреля, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Российские атлеты, принимающие участие в Олимпийских играх в Париже, должны отказаться от выступления на Играх дружбы. С таким требованием выступило министерство спорта Украины. Об этом в интервью французской газете Le Monde сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Матвей Бедный.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Атлеты из обеих стран [России и Белоруссии] должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы», ― сказал Бедный.

Он также добавил, что российские спортсмены не должны чувствовать себя желанными гостями в Париже.

И. о. министра сообщил, что Украина внимательно следит за проверкой Международным олимпийским комитетом спортсменов, допущенных к участию в Олимпиаде. По его словам, в министерстве есть база данных из 800 имён российских и белорусских спортсменов, тренеров и спортивных менеджеров, которые поддерживают Россию.

«Мы предоставляем всю эту информацию МОК», — сказал Бедный.

Как сообщало ИА Регнум, МОК запретил спортсменам из России и Белоруссии, допущенным к Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, участвовать в церемонии открытия соревнований. Кроме того, завоёванные ими медали не будут учитывать ни в одной из турнирных таблиц.

Глава МОК Томас Бах в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), позвонившими ему от имени африканского чиновника, признался, что есть специальная наблюдательная комиссия, следящая за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. По его словам, МОК также просил украинскую сторону предоставить информацию о поведении российских спортсменов и чиновников.

Кроме того, в разговоре с пранкерами Бах признался, что спортивные санкции носят политический характер. Он даже намекнул, что спортсменов, поехавших на Всемирные игры дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге, могут подвергнуть гонениям со стороны МОК.

В ноябре 2023 года МОК призвал национальные олимпийские комитеты отказаться от участия во Всемирных играх дружбы и заявил, что это якобы противоречит коллективной цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такие действия МОК подрывают авторитет организации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала хамством и безысходностью призывы МОК бойкотировать российские Игры дружбы.

О намерении WADA, МОК и Евросоюза помешать проведению Игр дружбы в России в беседе с пранкерами признавался глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька.

Всемирные игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 19 сентября 2024 года. Призовой фонд игр должен составить 4,6 млрд рублей. Соревнования проведут по 30 видам спорта. Ожидается, что участие в играх примут около десяти тысяч спортсменов.